Dove vedere il GP del Qatar della MotoGP 2019 in tv

Un dream team, quello Honda con Marc Marquez e Jorge Lorenzo, per la verità un po' incerottato; il solito sogno della Decima targata Valentino Rossi; e una Ducati che torna a parlare solo l'italiano con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci appena arrivato dal team non ufficiale della Pramac. Il Gp del Qatar della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport 1. Su TV8 invece sia le qualifiche sia la gara andranno in differita. Le qualifiche sabato alle ore 19. La gara domenica alle 21,15. Dopo una lunga serie di test dove i vari team non hanno giocato certo a carte scoperte tra strategie gomme e mappature varie, il Motomondiale che sta per partire a Losail in Qatar domenica 10 marzo si preannuncia incerta almeno al via per le non eccellenti condizioni fisiche dei centauri della scuderia campione del mondo data per favorita. Ecco gli orari di prove libere, qualifiche e gara.