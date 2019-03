Le cose da sapere sul circuito di Losail in Qatar

La MotoGp 2019 riparte dal circuito di Losail, in Qatar. Come ormai succede dal 2007, la gara sul Golfo Persico apre il motomondiale. È dal 2008, invece, che si corre in notturna (è l'unica della stagione). Un'introduzione fatta per motivi di condizioni ambientali (il troppo caldo diurno) e di marketing che ai tempi non aveva fatto impazzire i protagonisti del Mondiale. Primo tra tutti Valentino Rossi, che intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa aveva sentenziato con una battuta che «di notte è meglio fare altre cose». Chi invece si trovava decisamente bene su questa pista era Casey Stoner, che con la Ducati ha vinto i Gp del 2007 (anno in cui ha vinto il Mondiale), del 2008 e del 2009.