I risultati delle prove libere di MotoGp in Qatar

È di Valentino Rossi il primo miglior tempo della nuova stagione del Mondiale di Motogp. Sul circuito di Losail, in Qatar, pronti via con le prove libere e nella FP1 la Yamaha del Dottore gira col miglior tempo: 1.55.048. Seguono Jorge Lorenzo e Marc Marquez (Repsol Honda) già in lotta per il primato, della classe regina come del box HRC. Il maiorchino paga un distacco di 0.079 dall'ex compagno di team Yamaha mente Marquez è a 0,11.

LE DUCATI UFFICIALI INCOLLATE ALLE HONDA

Competitive anche le Ducati: Andrea Dovizioso resta agganciato alla top 3 con un distacco di 0.16. Lo insegue Danilo Petrucci, collega di team. Chiudono le prime sei posizioni Maverick Viñales (Yamaha) e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha); più attardati, Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) e Francesco Bagnaia (Alma Pramac Racing), 15esimo e 16esimo.

LEGGI ANCHE: Le nuove regole della MotoGp

ROMANO FENATI DAVANTI A TUTTI IN MOTO3

In Moto3 Romano Fenati conferma le buone indicazioni fornite nei test invernali e segna il miglior tempo della prima sessione in 2.05.917. Il marchigiano della Honda Snipers precede Kornfeil, secondo a 0.3 e pure caduto, e Lorenzo Dalla Porta, terzo a 0”457. quarto Dennis Foggia (Ktm VR46), cui sono stati anche cancellati due crono, davanti a Sasaki e Arbolino; nono Vietti, decimo.

MOTO2 , MIGLIOR CRONO PER IL TEDESCO SCHROTTER

In Moto2, migliore prestazione per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt GP) che in 1.59.591 precede lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex) di 0.193 e l’olandese Bo Bendsneyder di 0.329. Il migliore degli italiani è Andrea Locatelli (Kalex Italtrans), quinto alle spalle di Thomas Luthi. Luca Marini (Kalex VR46) è ottavo a 0.518 e precede altri due italiani: Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri.