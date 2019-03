Ranieri alla Roma completa la restaurazione di Pallotta

Il progetto naif è naufragato, e ora che restaruazione sia. Ingaggiando Claudio Ranieri nel ruolo di traghettatore da qui alla fine della stagione, il presidente americano della Roma, James Pallotta, ha scelto per la seconda volta - dopo Luciano Spalletti - il ritorno di un allenatore dell'epoca Sensi. Consigliato da Franco Baldini, suo consulente personale senza però cariche ufficiali nel club, Pallotta ha cancellato in un colpo solo il sogno spagnolo, dopo nemmeno due anni. Via Eusebio Di Francesco, l'allenatore del bel gioco col Sassuolo e che comunque aveva portato una inaspettata semfinale di Champions league nel 2018 contro il Liverpool. Via soprattuto il mago del mercato Monchi, che nella Capitale ha dimostrato più le sue abilità di venditore (Salah e Alisson specialmente, entrambi ai Reds), che quelle di acquirente (Coric, Schick, Bianda, Olsen, Nzonzi, per citare quelli finiti nel mirino dei tifosi).