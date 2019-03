Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar

È Andrea Dovizioso il re del Qatar. Il pilota, a bordo della sua Ducati, ha portato a casa una vittoria nata sin dalla partenza quando è stato più bravo di tutti a portarsi subito in vetta alla corsa. Ed ecco che la prima gara del motomondiale 2019 classe MotoGp, andata in scena domenica 10 marzo sul circuito di Losail, ha visto il pilota italiano protagonista assoluto. Dovizioso ha preceduto di 23 millesimi le Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez arrivato secondo nonostante un finale che ha visto i due in un testa a testa decisamente emozionante. A concludere il podio ci ha pensato Cal Crutchlow dopo un sorpasso nel finale su Rins a bordo della Susuki.

LA RIMONTA DI VALENTINO ROSSI IN QATAR

Ma il Gp del Qatar ha visto anche la grande rimonta da parte di Valentino Rossi. Il Dottore, dopo aver dominato nelle prime prove libere e deluso nelle seconde, partiva dalla 14esima posizione. Nei 22 giri di pista Rossi ha saputo superare ben nove avversari concludendo la sua gara al quinto posto. La top ten della gara in Qatar è completata dal sesto posto di Danilo Petrucci, a bordo dell'altra Ducati ufficiale e dalla settima posizione di Maverick Vinales (Yamaha) autore di una partenza da incubo e una corsa anonima. A seguire c'è l'ottavo posto di Joan Mir (Suzuki) e la nona posizione di Takaaki Nakagami (Honda). Decimo invece Aleix Espargarò su Aprilia. In tre, invece, non hanno completato la gara a causa di problemi alle loro dueruote: Francesco Bagnaia, Jack Miller e Bradley Smith.