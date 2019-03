Il MotoGp del Qatar 2019 in diretta

GIRO - 4 MILLER SCIVOLA IN FONDO ALLA CORSA

Problemi in avvio per Miller che dopo una buona partenza è scivolato in 11esima posizione. Il pilota, avendo problemi con la sella, ha staccato parte del sedile lanciandolo in mezzo alla pista.

GIRO 3 - ROSSI TENTA LA RIMONTA

Valentino Rossi prova la rimonta. Il Dottore è passato in tre giri dalla 14esima alla decima posizione andando poi all'attacco di Petrucci.

GIRO 1 - PARTENZA SPTINT DI DOVIZIOSO

Partenza da applausi per Dovizioso. Il pilota della Ducati ha trovato il varco giusto per portarsi subito in prima posizione. Alle sue spalle c'è Marquez. Incubo per Vinales che dopo aver sbaragliato la concorrenza nelle qualifiche si vede superare da ben sei avversari finendo in settima posizione.

SUBITO PROBLEMI PER QUARTARATO

Problemi in partenza per Quartarato: il pilota francese non riesce ad accendere le propria moto e deve partire dalla pit lane.