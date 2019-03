Le cose da sapere sul ricorso contro l'appendice della Ducati

1. COS'È L'APPENDICE SOTTO IL POSTERIORE

Il “cucchiaio”, come è soprannominato il water deflector, serve secondo la Ducati a raffreddare la gomma posteriore e a drenare l'acqua in caso di pioggia. Due utilità che non violerebbero il regolamento, perché andrebbero a influire solo sulla sicurezza del pilota. Secondo le case che si sono opposte, invece, lo scopo dell'appendice sarebbe quello di aumentare il carico aerodinamico sul posteriore, aumentando la trazione in curva.

2. IL RICORSO PREPARATO DA TEMPO

Il ricorso è stato respinto dalla direzione di gara, ma i quattro team hanno presentato appello alla Federazione motociclistica internazionale. Un precedente reclamo era già stato fatto per l’utilizzo del deflettore, ed era stato respinto dallo steward panel (primo grado di giudizio). Come fa sapere il sito specializzato GpOne, i team ricorrenti avevano avvertito la Ducati già da prima della gara che si sarebbero opposti in via ufficiale.

3. LA DECISIONE DAL FIM ENTRO DUE SETTIMANE

Della vicenda si occuperà nei prossimi giorni la commissione d'Appello della Federazione motociclistica internazionale (Fim), con sede a Ginevra. La sentenza dovrebbe arrivare entro due settimane, ovvero prima del prossimo gran premio in Argentina. Intanto la classifica del gp del Qatar resta congelata.

4. PERCHÉ LA YAMAHA NON HA PRESENTATO RECLAMO

L'unica a non presentare ricorso è stata la Yamaha. Il motivo è molto semplice: a Valencia nel 2018 la casa del diapason aveva già utilizzato un'appendice simile (anche se in quel caso era sul bagnato).

5. COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO

Nel nuovo regolamento sono stati introdotti nuovi limiti di dimensione delle appendici e nella combinazione delle varie parti. I progetti attuali saranno ancora consentiti, ma non sarà possibile rimuovere o cambiare parti aerodinamiche significative. Inoltre, l’omologazione del 2019 si baserà sullo storico della stagione precedente. «La modifica non è piaciuta in casa Ducati, famosa per le ‘trovate’ di Gigi Dall’Igna (direttore generale di Ducati Corse, ndr), è dovuta correre ai ripari», ha riportato il sito specializzato Sportfair, «perché la carena del 2018 è stata adesso considerata pericolosa per via delle ali troppo sporgenti e, per questo motivo non potrà essere utilizzata».