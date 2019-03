Il tabellino di Juve-Atletico Madrid in diretta

Juve-Atletico «sarà una partita difficile, ma se giocheremo bene passeremo noi». Cristiano Ronaldo è ottimista sulla sfida di Champions League in programma martedì 12 marzo all'Allianz Stadium, con i bianconeri chiamati a rimontare il 2-0 subìto all'andata per accedere ai quarti di finale. «L'Atletico ha giocato due finali di Champions negli ultimi quattro anni», ha detto CR7 ai microfoni di Dazn, «è una squadra candidata a vincere il torneo e sappiamo che non sarà facile». Ci crede anche il mister, Massimiliano Allegri, ribaltare il risultato si può: «Sarebbe un'impresa straordinaria ma non è la partita dell'anno, se pensassimo così saremmo rovinati. È un ottavo di Champions. Dovremo giocare con lucidità e aggressività allo stesso tempo e dovremo essere sostenuti dal pubblico, che ci dovrà dare una mano. Sono sicuro che ce la darà». Lo Stadium è tutto esaurito: 41.500 spettatori per un record d'incassi di 5,5 milioni di euro. Ecco dove vedere la partita in diretta tv, le formazioni ufficiali e il tabellino in tempo reale.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Juventus-Atletico Madrid è trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno. Il match è iniziato alle ore 21 e non è visibile in chiaro. Gli abbonati possono seguire lo streaming su Sky Go. Per tutti gli altri spettatori la partita è a pagamento sulle piattaforme di pay per view.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

Arbitro: Kuipers (Olanda).