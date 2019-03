Perché la Juventus può rimontare l'Atletico Madrid in Champions

5. PANCHINA: UN'ARMA PER ALLEGRI

La formazione titolare è importante, ma in una partita che potrebbe durare oltre i 90 minuti saranno fondamentali anche le risorse dalla panchina. Allegri ha perso alla vigilia Douglas Costa, uno su cui contava, dall'inizio o a partita in corso, per quei cambi di passo e quell'uno contro uno in grado di mandare in crisi la granitica difesa di Simeone, eppure se si guarderà intorno, durante il match, potrà ben consolarsi. Seduto accanto a lui ci sarà Paulo Dybala e poi, qualche posto più in là, Moise Kean, il ragazzo di 19 anni che non ha nulla da perdere, con una gran voglia di giocare, capace di segnare una doppietta alla sua prima da titolare in maglia Juve in A contro l'Udinese. Kean ha le caratteristiche per far male all'Atletico, attacca la profondità, salta l'uomo, si muove bene nei 16 metri. In molti spingono per vederlo in campo nella partita più importante della stagione juventina e chissà che non possa esserci qualche minuto anche per lui.