Il messaggio di Vettel ai tifosi per il Gp di Australia di F1 2019

Si tratta di una pista «molto particolare perché bisogna trovare sintonia con il tracciato: devi ricordarti bene le traiettorie, non è sempre facile identificare il punto perfetto per le frenate e in più il fondo stradale è spesso sconnesso. A noi piloti però piace. Se ci chiedessero se vorremmo che venisse riasfaltato probabilmente diremmo di no, perché è unico nel suo genere».

L'ESORDIO DI LECLERC

Sul circuito cittadino farà la sua apparizione Leclerc, monegasco di 21 anni: «Ovviamente sarà molto speciale per me, sarà il debutto con la Ferrari e questo rende il Gp d'Australia unico. Ho già dei bei ricordi legati a Melbourne perché è ad Albert Park che ho esordito in Formula 1 lo scorso anno. Sono soddisfatto del lavoro svolto durante i test e non vedo l'ora di scendere in pista perché è nel weekend di gara che bisogna raccogliere i frutti del lavoro fatto durante l'inverno con un bel risultato».