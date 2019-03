Le cose da sapere sul circuito di Melbourne

Si ricomincia da Melbourne. La stagione 2019 della Formula 1 riparte nel solco della tradizione, con le monoposto pronte a sfrecciare sul circuito dell'Albert Park a partire dalle prime prove libere di venerdì 15 marzo. È la 22esima volta che il circuito australiano ospita il Gran premio inaugurale della stagione: dal 1996 la gara d'apertura non si è svolta qui soltanto nel 2006 e 2010, quando il primo Gp della stagione fu corso in Bahrain. Nessun altro circuito è stato utilizzato così tante volte per le prime stagionali.