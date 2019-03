Le date e gli orari del Gp d'Australia di F1 2019

Tutto pronto a Melbourne per il via della stagione 2019 di Formula 1, con la Ferrari a caccia del titolo che manca ormai da 12 anni (11 per i costruttori) e la Mercedes ancora monoposto da battere, con Lewis Hamilton sempre super favorito malgrado i test invernali di Barcellona abbiano mostrato un distacco ridotto con la Rossa. Grande curiosità per il debutto ufficiale in Ferrari di Charles Leclerc, atteso sul circuito australiano al primo confronto che conta con Sebastian Vettel, dopo che i test hanno fatto intrevedere un margine meno ampio del previsto tra i due piloti del Cavallino.

Per la 22esima volta Melbourne ospiterà il Gran premio inaugurale della stagione di Formula 1: dal 1996 la gara d'apertura non si è svolta qui solo nel 2006 e 2010, quando il primo GP della stagione fu corso in Bahrain. Nessun altro circuito è stato utilizzato così tante volte per le prime stagionali. L'intero week end del Gran Premio di Australia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201). Sarà trasmesso anche da TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) che, per qualifiche e gara, proporrà le differite. In streaming sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (riservato ai soli abbonati).