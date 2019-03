Dominik Paris ha vinto la Coppa del mondo di SuperGigante

Sofia Goggia ha vinto l'argento ai Mondiali di sci di Aare

Subito una medaglia per l'Italia nel SuperG. L'azzurra superata per un soffio, solo 2 centesimi di secondo, dall'americana Mikaela Shiffrin. Bronzo alla svizzera Corinne Suter. Spaventosa caduta per Lindsey Vonn.