Come sono andate le libere del Gp d'Australia di Formula 1

TERZO VERSTAPPEN SU RED BULL, GIOVINAZZI 15ESIMO

Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen 1:23.400, solo quinto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel staccato di 873 millesimi, mentre l'altro ferrarista Jacques Leclerc ha chiuso in 1:23.754 in nona posizione, a oltre un secondo dal battistrada britannico. A sorpresa un buon quarto tempo è stato registrato da Pierre Gasly sulla Red Bull. Per l'italiano Antonio Giovinazzi sulla Sauber 15esimo tempo, in 1:24.293, meglio ha fatto l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, anche lui su Sauber, che ha chiuso settimo con il tempo di 1:23.752.