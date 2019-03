I sorteggi dei quarti di Champions League 2019 in diretta

LEGGI ANCHE: I sorteggi dei quarti di Europa League

Come detto, gli incubi prima del sorteggio si chiamavano Barcellona, super favorito per la vittoria finale con un Lionel Messi in stato di grazia, Manchester City e Liverpool. Negli ottavi i Citizens di Pep Guardiola hanno demolito lo Shalke 04 con un roboante 7-0, mentre i Reds di Jürgen Klopp sembrano aver ritrovato lo smalto perduto dopo il convincente 3-1 rifilato in trasferta al Bayern Monaco, arrivato al termine di qualche settimana di appannamento.