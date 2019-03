Tifoso del Cagliari muore allo stadio tra i cori di scherno

SOLIDARIETÀ DA TANTI TIFOSI VIOLA

Numerosi anche i tifosi viola che hanno deciso di dissociarsi da quei cori e hanno espresso solidarietà nei confronti di Atzori e della sua famiglia. «Il calcio è diventato schifoso. Era iniziato tutto bene, i cori per Astori», ha raccontato Fausto Tagliabracci, presidente del club Scoglio-Nati Viola di Portoferrai, presente allo stadio, «ero felice poi questo gruppo ha iniziato ad offendere i cagliaritani e la città di Cagliari. Me ne sarei andato via volentieri, poi la tragedia. Si è subito capito che stava succedendo qualcosa di grave sugli spalti dalle corse frenetiche degli operatori del 118. E cosa trovano di bello da fare alcuni sostenitori viola? Urlare "devi morire...devi morire". Beh il giovane sardo di 45 anni é morto! Vergogna assoluta...questo non è il calcio che amo». Anche sul sito viola news.com sono state pubblicate le condoglianze alla famiglia del tifoso morto.

CODACONS: «SE CONFERMATO GARE A PORTE CHIUSE PER LA FIORENTINA»

Anche il Codacons è intervenuto sulla vicenda: «Ancora un episodio in cui il mondo del calcio lancia vergognosi messaggi di odio e violenza», ha scritto l'associazione dei consumatori in una nota chiedendo alle autorità sportive e alle istituzioni «di adottare provvedimenti immediati e, se confermati i fatti, disporre sanzioni pesantissime nei confronti dei tifosi della Fiorentina, disponendo che le partite della squadra siano disputate a porte chiuse per almeno un mese». Per il Codacons, «il calcio non può permettersi di diventare veicolo di messaggi di odio e violenza, e le istituzioni sportive, di fronte a questo grave episodio, non possono rimanere inermi, perché si renderebbero complici e istigatrici delle tifoserie violente».