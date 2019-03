La rinascita di Milwaukee tra pallacanestro e politica

Da ultimi gli oltre 500 milioni di dollari impiegati per la costruzione della nuova arena del basket, volutamente collocata nel centro cittadino per far ruotare l'intera comunità di Milwaukee attorno alla sua squadra. Che, peraltro, in questo campionato ripaga tanto entusiasmo con le prestazioni, spesso siderali, di un quintetto trascinato dal puro virtuosismo cestistico di Giannis Antetokounmpo, ellenico-nigeriano di 24 anni a suo tempo approdato ai Bucks senza alcun squillo di tromba, al punto da essersi portato dietro il soprannome The Greek Freak, la barzelletta greca.

LA CASA DI KAREEM ABDUL JABBAR

Cose che, cestisticamente parlando, sembrano ripetersi solo a Milwaukee, città troppo middle per non impennarsi quando meno te lo aspetti. Come nel 1971 dell'unico titolo Nba vinto dai Bucks grazie al talento di un altro 24enne, ancora iscritto all'anagrafe con le generalità di Lewis Alcindor Junior. Quelle che esibiva prima della conversione all'Islam da cui sarebbe uscito come Kareem Abdul Jabbar, nome e cognome del primo marcatore Nba di ogni tempo, dall'alto dei suoi 38.387 punti. Nessuno score appartiene invece alla carriera del cestista Chris Cunningham, fratello maggiore di Richie nelle prime stagione di Happy Days. Da cui, per imperscrutabili ragioni di audience, viene improvvisamente tagliato, lasciandosi dietro il pallido ricordo di un qualunque giocatore di basket, uguale a milioni di altri anonimi, e "votanti", americani medi.