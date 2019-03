Come sono andate le qualifiche del Gp d'Australia di Formula 1

Sembrava poter cambiare tutto e invece non è cambiato niente. Il Mondiale di Formula 1 2019 comincia come si era chiuso quello del 2018 e il dominio Mercedes sembra non conoscere soluzione di continuità. Le qualifiche del Gran Premio d'Australia si sono chiuse con le vetture di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutte, in prima e seconda piazza, coi tempi di 1'20''486 e 1'20''598. Ancora lontane le nuove Ferrari SF90, con Sebastian Vettel e la sua "Lina" terzi a oltre 7 decimi dal campione del mondo e Charles Leclerc addirittura quinto, dietro anche alla Red Bull di Max Verstappen.

MERCEDES, GAP GIÀ COLMATO

Tradite dunque le attese destate dai test pre stagionali, che avevano mostrato una Ferrari in vantaggio sulla Mercedes e avevano fatto ben sperare. La casa di Stoccarda resta più forte, e nemmeno di poco, ora è da capire se il gap di cui parlava Hamilton c'era ed è stato colmato e invertito in tempo record o se si trattava solo di un bluff. La Ferrari ha azzardato nel Q2, girando con gomme medie per riservare le soffici al Q3, tentativo riuscito a Vettel ma non a Leclerc, che è stato costretto a passare alla gomma rossa per qualificarsi. Alla fine le Mercedes hanno migliorato il tempo dello scorso anno di quasi 7 decimi, mentre le Ferrari non sono state in grado di far meglio nemmeno della pole di Hamilton del 2018.