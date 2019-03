Milan-Inter: il tabellino del derby del 17 marzo 2019

Lo sfogo di Niccolò Bettarini sui social contro la giustizia italiana

Sono piene di rabbia e amarezza le parole usate da Niccolò Bettarini per commentare la decisione del gip di scarcera l'uomo che lo aveva accoltellato al termine di una lite fuori da un locale a Milano. Lo ha fatto attraverso un lungo video su Instagram in cui spiega che «la giustizia italiana non esiste, è uno schifo per tutti». Davide Caddeo, l'aggressore in questione, è stato messo ai domiciliari con obbligo di cura per problemi di droga. Bettarini Jr, così, ha attaccato a testa bassa il giudice Guido Salvini - a cui ha fatto complimenti ironici - e al suo avvocato reo, a suo dire, di averlo abbandonato dopo la prima sentenza.