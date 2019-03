Cosa rischia Ronaldo con l'inchiesta Uefa sulla sua esultanza

Lo ha reso noto l'Uefa sul proprio sito internet, spiegando di voler indagare in particolare per «condotta impropria», ai sensi dell'articolo 11 del regolamento disciplinare. Il caso è sul tavolo della riunione fissata giovedì 21 marzo 2019. Al termine della rimonta contro l'Atletico, resa possibile dalla sua tripletta, Cr7 si è rivolto ai tifosi sugli spalti con un gesto non elegante, simile a quello con cui all'andata - persa 2-0 dalla Juventus - l'allenatore degli spagnoli Diego Simeone aveva inscenato al Wanda Metropolitano per mostrare di avere «huevos», attributi.

DIVERSO DA SIMEONE: RIVOLTO AGLI AVVERSARI E NON AL SUO PUBBLICO

Secondo alcuni media spagnoli, il rischio che l'Uefa fermi il fuoriclasse è reale perché oltre alle immagini tivù ci sono alcuni video amatoriali a dimostrare che la mossa di CR7 era offensiva nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Diversamente dal caso di Simeone, poi multato di 20 mila euro, che aveva sbracato rivolto però al suo pubblico.

POSSIBILE SANZIONE: SQUALIFICA NELL'ANDATA CONTRO L'AJAX

Il giocatore rischia di prendere una giornata di squalifica, saltando così l'andata dei quarti di finale di Champions in programma ad Amsterdam contro l'Ajax, che ha eliminato il Real Madrid. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha provato a ridimensionare il pericolo di un provvedimento: «Ronaldo non sarà assolutamente squalificato», ha detto, «martedì, tra il campo e gli spalti tutti hanno avuto un'esultanza diversa. Per me non ci sarà alcuna squalifica».