Milan-Inter e la coreografia da censura promossa da Salvini

Salvini, da parte sua, avrebbe motivato la scelta auspicando, «un dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e forze di polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan» rappresentava «la partita più importante e sentita della stagione». Un match e un evento che non avrebbero, tuttavia, meritato di fare da cassa di risonanza per un gruppo, i Blood & Honour, da sempre gemellato con le frange più estreme della curva Nord dell’Inter e protagonista, tra le altre cose, della contestazione a sfondo razziale del 2012 contro l'allora attaccante biancorosso Ebagua,

FIANO ANNUNCIA UN'INTERROGAZIONE A SALVINI

Il deputato del Partito demovcrato Emanuele Fiano ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione sulla vicenda al ministro Salvini, già peraltro protagonista in passato di discutibili ammiccamenti ad ambienti ultrà poco raccomandabili. Basti pensare alla foto con Luca Lucci, capo ultrà milanista con diversi precedenti penali sul groppone. E pensare che appena 24 ore prima dell'episodio di San Siro, a Ferrara, veniva per l'ennesima volta proibito l'ingresso a uno striscione in ricordo di Federico Aldrovandi. Con una solerzia a cui riesce difficile dare spiegazione.