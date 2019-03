Secondo Wanda Nara la pace fra Inter e Mauro Icardi è vicina

Secondo Wanda «con Marotta non ci sono problemi, così come con lo spogliatoio. Ma voi lo sapete che cosa ha detto Luciano Spalletti a Icardi? Magari Mauro si è messo a disposizione. Non è un problema di soldi né sono un problema le mie dichiarazioni, ve lo dico io che ho partecipato a tutte le riunioni». Quindi spazio anche a un commento sulla partita: «Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l'Inter avrebbe reagito e che avrebbe vinto. Mi aspetto un'Inter così pronta. Un derby è sempre una partita a parte, mi aspettavo questa risposta».