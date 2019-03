Il calendario delle qualificazioni a Euro 2020 dell’Italia

GRECIA E BOSNIA ED ERZEGOVINA GLI AVVERSARI PIÙ TEMIBILI

L'Italia si presenta come favorita del proprio raggruppamento. Nel 4-3-3 di Mancini, spazio a tanti giovani, da Federico Chiesa (classe 1997) a Nicolò Zaniolo (1999), da Moise Kean (2000) a Gianluigi Donnarumma (1995), senza dimenticare Gianluca Mancini (1996), Alessio Romagnoli e Bryan Cristante (1995). Una nuova generazione che dovrebbe rappresentare la base della Nazionale che verrà. Gli avversari più scomodi per l'Italia sono la Grecia, che ha nei difensori Kostas Manolas (Roma) e Sokratis Papastathopoulos (Arsenal) i giocatori più rappresentativi, e la Bosnia ed Erzegovina di Edin Dzeko (Roma) e Miralem Pjanic (Juventus). Sono in programma 10 match in tutto, cinque in casa e cinque in trasferta. Apre Italia-Finlandia, chiude Italia-Armenia. Ecco di seguito il calendario delle partite dell'Italia, con data e orario.