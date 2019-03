Non c'è Allegri nei 50 allenatori top di sempre per France Football

In tempi di incertezze politiche e soprattutto economiche, con valori di crescita del Pil ai minimi in Europa, c'è almeno una cosa in cui l'Italia raggiunge l'eccellenza, come del resto ha fatto da sempre: insegnare a giocare a pallone e vincere lasciando un segno. Nella classifica dei 50 top allenatori della storia stilata dall'autorevole rivista France Football (che ha istituito nel 1956 anche il Pallone d'oro) il nostro Paese primeggia infatti con sette nomi - partendo dal basso Antonio Conte, Fabio Capello, Nereo Rocco, Marcello Lippi, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti e Arrigo Sacchi - a pari merito con la Germania. Lo spread in questo caso però è a nostro vantaggio, almeno a giudicare dalle posizioni di prestigio occupate: il primo tedesco che compare in graduatoria è Ottmar Hitzfeld, 19esimo, preceduto da cinque italiani.