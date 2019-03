Per la paralimpica Bebe Vio un'altra vittoria in Coppia del mondo

L'AZZURRA HA SEMPRE CONDOTTO GLI ASSALTI

Per l'atleta di Pechino non c'è stata mai partita: 15 a 5 il computo delle stoccate finali, l'azzurra ha sempre condotto gli assalti ed è sempre stata avanti. Così è arrivato il bis della vittoria di Sharjah del 12 febbraio, la numero 21 su 30 tappe di Coppa disputate. «Questo calore mi ha ricordato i Mondiali di Roma e gli Europei di Terni. Sono felice di questo successo e sono soprattutto carichissima per questo percorso verso Tokyo», ha detto la paralimpica prima di aggiungere: «È tanta gente che mi vuole bene e che oggi ha fatto il tifo per me e questo è un carico di entusiasmo per tutti noi in questa fase delicata della qualificazione ai Giochi Paralimpici». Ora la Coppa del Mondo si sposta a San Paolo, dal 20 al 26 maggio, poi farà tappa a Varsavia a luglio (10-15) e dopo la pausa estiva si ritroverà ad Amsterdam dal 14 al 17 novembre. In mezzo, i Mondiali in Corea del Sud (17-23 settembre).