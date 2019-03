Il presidente degli arbitri di Nola sulle offese alla guardalinee Annalisa Moccia

«Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile», ha esordito il telecronista Sergio Vessicchio, 53 anni, pubblicista iscritto all'Ordine dei giornalisti della Campania, all'inizio della diretta mandata in onda da Canalecinque tivù, emittente locale di Agropoli, provincia di Salerno. La partita in questione è Agropoli-Sant'Agnello, valida per il campionato dilettanti di Eccellenza girone B della regione Campania. È un match di cartello, considerando le ambizioni di promozione in Serie D della squadra di casa, e ciò si rivela sufficiente per far tracimare, ancora prima del fischio d'inizio, la furia misogina di Vessicchio nei confronti dell'assistente-donna dell'arbitro, che è per la cronaca il signor Antonio Liotta di Castellamare di Stabia.

L'AGGRESSIONE A POZZUOLI

«È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato in cui le società spendono centinaia di migliaia di euro», commenta il telecronista mentre la guardalinee sta verificando, come da procedura, la regolarità di una delle due porte del campo. Dopodiché, conclude il proprio sfogo dichiarando che «è una barzelletta della federazione una cosa del genere». Fortuna per Annalisa Moccia che l'Agropoli alla fine vince 2-0 la partita contro il Sant'Agnello. Diversamente, chissà cosa avrebbe potuto inventarsi nei suoi confronti un telecronista così prevenuto verso una donna con la bandierina. Ipotesi tutt'altro che campata in aria considerando che nemmeno tre mesi fa, il 6 gennaio, allo stadio di Pozzuoli, i tifosi della Virtus Ottaviano hanno sfogato sempre su di lei la rabbia dovuta alla sconfitta patita per 1-0 contro la Putoleana, a causa di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro a fine partita. Non paghi di averla minacciata di morte da bordo campo, come riferito dalla stessa guardalinee nel proprio referto, dopo il 90° gli ultrà dell'Ottaviano l'hanno assediata nello spogliatoio, dove a un certo punto si era introdotto un personaggio che, qualificatosi come presidente della squadra ospite, l'ha ricoperta di insulti di stampo maschilista, definendola incapace di stare su un campo da calcio proprio a causa del suo sesso femminile.