Mick Schumacher verso l'esordio in F1 con la Ferrari

LA CARRIERA DI SCHUMACHER JR

Schumacher Jr, 20 anni appena compiuti, è un pilota della Drivers Academy Ferrari. Adesso lo attende un lavoro di avvicinamento alla prima gara della stagione in Formula 2, in programma il prossimo weekend. Poi, come detto, dovrebbe arrivare il tanto atteso debutto nella categoria regina delle competizioni automobilistiche. Mick aveva già girato a Spa nel 2017 con la Benetton B194, la vettura con cui suo padre Michael aveva vinto il primo Mondiale nel 1994. La sua carriera è iniziata prestissimo, tanto che a soli 19 anni Schumacher Jr è riuscito a diventare campione di Formula 3 battendo addirittura il record del padre, che aveva conquistato questo risultato a 21 anni. Mick Schumacher è nato il 22 marzo 1999 a Vufflens-le-Chateau, in Svizzera. Sua madre è Corinna Betsch, campionessa europea di equitazione. Nel 2008 si trasferisce a Gland e inizia a gareggiare nel karting. Con la casa automobilistica René Rosin si aggiudica il nono e il settimo posto, per poi arrivare terzo nell’Euro Wintercup della classe KF3. Prima di passare in Formula 3, Mick arriva decimo in Formula 4. Nel 2018 si è laureato per la prima volta campione di Formula 3. Della sua vita privata si conoscono pochissimi dettagli. Mick, come sua sorella Gina, è sempre stato molto riservato e anche sul suo profilo Instagram ci sono soltanto post legati al lavoro.