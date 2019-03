Quali partite salterà Ronaldo dopo l'infortunio col Portogallo

CRISTIANO RONALDO OUT CON EMPOLI E CAGLIARI

Il 26 marzo Ronaldo torna a Torino e dovrebbe sottoporsi a una risonanza, per capire l'entità dell'infortunio. Gli stessi esami potrebbero essere ripetuti un giorno dopo, in modo da valutare l'evoluzione del problema. Se l'auto-diagnosi effettuata dal portoghese si dovesse rivelare corretta, la sua presenza contro l'Ajax non sarebbe in dubbio. Come non è in dubbio la sua assenza nella partita di campionato di sabato 30 marzo contro l'Empoli. Considerato l'ampio vantaggio in classifica (la Juventus è prima in Serie A con 15 punti in più del Napoli, secondo), è molto probabile che Cristiano Ronaldo salti anche la trasferta a Cagliari del 2 aprile.

DUBBIO MILAN, MA CON L'AJAX DOVREBBE ESSERCI

Più difficile dire se il portoghese scenderà in campo nella partita successiva di campionato, in casa contro il Milan. Un match di cartello, nonostante le due squadre al momento siano divise da 24 punti. Se Cristiano Ronaldo - che già decise la gara d'andata - dovesse essere pienamente recuperato, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe concedergli uno spezzone di gara, per fargli riassaporare il campo in vista dell'impegno europeo. Altrimenti, altro turno di riposo e rientro contro l'Ajax. Per quello che resta l'obiettivo principale dei bianconeri in questa stagione, la coppa dalle grandi orecchie.