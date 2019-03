MotoGp Argentina 2019, Marquez prepara la vendetta

La Corte d'Appello della Fim (Federazione Internazionale di Motociclismo) si pronuncerà per confermare o smentire la tesi sostenuta da Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm secondo cui le appendici montate sul forcellone della DesmosediciGP offrono un vantaggio aerodinamico alla moto. La decisione definitiva arriverà prima dell'inizio del Gp d'Argentina.

MIGLIORANO LE CONDIZIONI DI LORENZO

Marquez e Jorge Lorenzo sono pronti per il secondo appuntamento stagionale. I piloti del team Repsol Honda arrivano sulla pista di Termas de Rio Hondo, decisi ad interpretare il ruolo dei protagonisti. «Abbiamo cominciato bene la stagione in Qatar lottando per la vittoria fino alla fine. Abbiamo lo stesso obiettivo in Argentina»: ha detto Marquez in una dichiarazione riportata sul sito della Honda. «L'obiettivo», sottolinea lo spagnolo campione del mondo in carica, «è portare a casa più punti possibili. Mi sono allenato in motocross e ho grande fiducia per questo gran premia». Vuole far bene anche Lorenzo, che a Losail non ha brillato anche per i postumi di un infortunio. «Non è stato il debutto che volevo ma ho visto che la Honda ha un bel potenziale», dice, «in Argentina potremo migliorare ulteriormente il prototipo. Il polso sta migliorando e anche il dolore alle costole è diminuito».