Le date e gli orari del Gp del Bahrain di F1 2019 in tv

BOTTAS VINCITORE A SORPRESA ALL'ESORDIO STAGIONALE

Due settimane dopo l'appuntamento australiano, il Circus si ritrova sul Bahrain international circuit di Sakhir a partire da venerdì 29 marzo. La prima gara dell'anno ha visto Bottas sorprendere tutti e conquistare la vittoria davanti a Hamilton e a Max Verstappen, un successo, quello del finlandese, ancor più valorizzato dal punto addizionale assegnatogli in virtù del giro più veloce fatto registrare in pista.

UNA PISTA TRADIZIONALMENTE FAVOREVOLE ALLA ROSSA

Delusione, come detto, per la Ferrari che, dopo i promettenti risultati nei test, non è riuscita ad andare oltre al quarto e al quinto posto a quasi un minuto dal vincitore. La Rossa cerca il riscatto su una pista amica: in Bahrain il Cavallino ha infatti ottenuto numerosi trionfi, tra cui quelli nelle ultime due edizioni firmato Sebastian Vettel. Di seguito il programma con gli orari del weekend e le info per seguire prove libere, qualifiche e gara in diretta tivù. Tutte le dirette sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 prevede le differite di qualifiche e gara.

Venerdì 29 marzo

Ore 12: Prove Libere 1

Ore 16: Prove Libere 2

Sabato 30 marzo

Ore 13: Prove Libere 3

Ore 17: Qualifiche (in differita su Tv8 dalle 21.30)

Domenica 31 marzo

Ore 17.10: Gara (in differita su Tv8 dalle 21.30)