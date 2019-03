Le date e gli orari del GP dell'Argentina della MotoGP 2019 in tv

Mandata in archivio la querelle sulla appendice montata dalla Ducati - che dopo aver vinto in pista in Qatar con Andrea Dovizioso ha bissato il successo nelle aule della Fim - il mondiale MotoGp può dedicarsi alla gara in Argentina, seconda prova della stagione, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Nella speranza di aver esaurito la scorta di polemiche. «Eravamo convinti di aver rispettato pienamente il regolamento tecnico e quindi fiduciosi nel verdetto della Corte di Appello», ha commentato Luigi Dall'Igna, Direttore generale Ducati Corse, «ora vogliamo concentrarci solo sul Gp alle porte, dove ci aspetta un'altra sfida particolarmente impegnativa».