I risultati delle prove libere di MotoGp in Argentina

La MotoGp torna in pista: sul circuito di Termas de Rio Hondo scattano alle 14:45 ora italiana le prime due sessioni di prove libere del Gp d'Argentina, secondo appuntamento del mondiale. Questo il programma delle prove.

Ore 14.45: Prove libere 1 MotoGP

Ore 17.10: Prove libere 2 Moto3

Ore 18.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 19: Prove libere 2 MotoGP

«Il feeling è sempre molto bello, qui ho sempre bei ricordi, tra cui la vittoria nel 2015. Dobbiamo cercare di usare tutto il tempo che abbiamo in pista, perché le condizioni saranno difficili anche in questo week-end: non sappiamo se riusciremo a fare un bel lavoro. Cercheremo di partire meglio nelle libere rispetto al Qatar», ha detto Valentino Rossi nella conferenza stampa che precede il Gp