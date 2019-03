I risultati delle prove libere del Gp del Bahrain di F1

Dominio Ferrari nelle prime prove libere del Gran premio di Formula 1 del Bahrain. A stampare il miglior tempo è stato il monegasco Charles Leclerc in 1'30''354 davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel (+0'263) e alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0''974). Quarto, staccato di oltre un secondo da Leclerc (per la prima volta in carriera capace di chiudere una sessione ufficiale di libere davanti a tutti) è il campione del mondo Lewis Hamilton (+1'247).

LE RED BULL SUBITO DIETRO LE DUE MERCEDES

Quinto e sesto crono per le due Red Bull di Max Verstappen (+1'319) e Pierre Gasly (+1'461). Decimo l'ex ferrarista Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo racing (+2'031), mentre è 16esimo il pilota italiano Antonio Giovinazzi (+2'595). Ultimo tempo per la Williams di Robert Kubica (+3'899). L'appuntamento con la seconda tranche di prove libere è in programma a partire dalle ore 16. Una pista, quella di Sakhir (dove il Gran premio prenderà il via alle 17.10 di domenica 31 marzo) sulla quale il Cavallino ha una tradizione più che positiva. La Ferrari ha infatti ottenuto numerosi trionfi, tra cui quelli nelle ultime due edizioni firmati Sebastian Vettel. Tutte le dirette sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD(canale 207 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 prevede le differite di qualifiche e gara.

Venerdì 29 marzo

Ore 16: Prove Libere 2

Sabato 30 marzo

Ore 13: Prove Libere 3

Ore 17: Qualifiche (in differita su Tv8 dalle 21.30)

Domenica 31 marzo

Ore 17.10: Gara (in differita su Tv8 dalle 21.30)