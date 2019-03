Cosa sappiamo sull'infortunio a Paulo Dybala

Un'altra tegola per la Juventus. Dopo l'infortunio di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, nel riscaldamento della partita all'Allianz Stadium contro l'Empoli si è bloccato anche Paulo Dybala. L'attaccante argentino è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. Al suo posto è stato schierato Bentancur. Dybala avrebbe accusato un doloro alla coscia destra e si attendono ulteriori dettagli sull'infortunio del numero 10, anche perché la partita di Champions League contro l'Ajax è lontana meno di due settimane. Poco prima dell'inizio di Juventus-Empoli, si è fatto vivo anche Cristiano Ronaldo. CR7 ha pubblicato un video su Instagram del suo allenamento in piscina: «Lavorando sodo per la mia ripresa», ha scritto Ronaldo. Tantissime le visualizzazioni, più di 6 milioni in poche ore.