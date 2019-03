I risultati delle qualifiche del Gp dell'Argentina di MotoGp 2019

Si scaldano i motori per il MotoGp dell'Argentina 2019. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo Marc Marquez, in sella alla Honda, ha mostrato costanza e velocità. Lo spagnolo punta alla pole position e alla vittoria finale nella gara in programma domenica 31 marzo. Sabato 30 marzo, invece, ci sono le qualifiche a partire dalle 19 e qui verranno riportati i risultati e la griglia di partenza. Da tenere d'occhio anche Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. La Ducati sembra avere un buon passo e contrariamente alle previsioni si è dimostrata più guidabile. Lo stesso discorso vale anche per Il Dottore. Le prove libere 4, che saranno seguite dalle qualifiche, inizieranno alle 18.25. Nelle terze prove libere Marquez è stato il più veloce con il tempo di 1'38"471, seguito da Miller e Crutchlow. Nella top ten anche Vinales, Petrucci, Morbidelli, Valentino Rossi, Dovizioso (caduto senza conseguenze nel finale), Quartararo e un Jorge Lorenzo in decisa crescita.