Che ne sapete voi che volete uccidere San Siro

Non è le rimonte, San Siro, i sorpassi, le bestemmie e le invenzioni umoristiche dei vecchi, formidabili, che tutti i comici, ma tutti, da Abatantuono a Bisio a Teocoli avrebbero saccheggiato nella loro carriera: «Oggi il Milan (contro la Juve) fa come Simon Templar: stop ai delinquenti!». Non è un pomeriggio torrido di maggio, la gente trabocca fin sul campo e Rivera deve afferrare il microfono, farli retrocedere prodigiosamente come un profeta del pallone, se no non si gioca e lui non può salire in cielo a portarci giù finalmente quella benedetta Stella del decimo scudetto. E chi c'era, poi ne avrebbe vissuto per giorni e settimane, perché sono cose che non vanno più via, che non si possono neanche raccontare.

L'ABBRACCIO TIFOSO DI UMANITÀ VARIA

Non sono le coppe dei campioni in bianco e nero, le Walkirie di Berlusconi e l'orgoglio a fondo perduto di Moratti, le marce trionfali di Sacchi coi tre olandesi, svolazzar di treccine che spaventano gli avversari, le scorribande immense di capitan Baresi e l'incedere marziale di Rummenigge, non è la boria di Mou e l'umanità fischiettante del Trap e quei derby nella nebbia e nel gelo, che il culo ti si gelava sul cemento dei popolari, lassù in alto e il cuscinetto di gommapiuma non serviva a una minchia, tornavi a casa, dopo l'Anabasi solita, pedibus calcantibus fino al tram, dritto al metrò di De Angeli, giù giù fino a Loreto, poi la 75, poi salivi su e ti toglievi le scarpe e avevi i piedi viola dai geloni e tutti i compiti ancora da fare. E magari quel giorno il Milan aveva fatto schifo e tu eri come un sacco svuotato, marciavi insieme alla fiumana di altri come te, a testa bassa, usciti da San Siro, verso un'altra settimana senza luce, l'umanità dei travet, dei ladri, dei delinquenti grandi e piccoli, dei fannulloni e dei disperati che si scioglieva dall'abbraccio tifoso, si disperdeva per bar e vie sconosciute, e già la Domenica Sportiva scandiva la marcia funebre per un'altra domenica.