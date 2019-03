F1: Ferrari rovina tutto, Hamilton vince il Gp del Bahrain

Sfortuna Ferrari nel Gp del Bahrain. Charles Leclerc, ampiamente in testa fino al 48/o giro, lamenta improvvisamente problemi alla power unit e viene superato da Lewis Hamilton, che lo tallonava da vicino. Male anche Sebastian Vettel, che in precedenza era stato costretto a fermarsi quando era terzo per la perdita improvvisa dell'alettone anteriore, rientrando poi nelle retrovie. Hamilton, alla fine, è primo. A Sakhir, la Mercedes fa doppietta grazie al secondo posto di Valtteri Bottas, vincitore della prima gara in Australia. Terzo sul podio Leclerc, 'tradito' dal motore quando era in testa a dieci giri dalla fine. «È stata una gara difficile, la Ferrari meritava di vincere»: Hamilton, primo sul traguardo di Sakhir, rende l'onore delle armi al monegasco, terzo sul podio. «Oggi siamo stati fortunati ma bisogna saper prendere le opportunità quando capitano», ha aggiunto il pilota Mercedes. E su Leclerc ha aggiunto: «Questo ragazzo ha tante vittorie nel suo futuro».

LECLERC: «MOLTO DELUSO»

«Sono molto deluso. Quanto avvenuto è un peccato ma questo fa parte delle corse e noi torneremo più forti»: queste le prime parole di Leclerc dopo il Gp, «sono contento della mia prestazione e perché il team ha fatto un lavoro fantastico per recuperare dopo l'Australia. Abbiamo avuto anche fortuna in una situazione sfortunata. Io non guardo al risultato ma alle cose che posso fare meglio».