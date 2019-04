Il calendario della Serie A 2019-2020 senza Boxing day

BOXING DAY? RISULTATI DI PUBBLICO NON SUFFICIENTI

Nel campionato 2018-2019 si è giocato il 22, 26 e 29 dicembre, per poi fermarsi in un maxi stop di quasi un mese, fino al 20 gennaio. Per la Lega i risultati di pubblico - tenendo in considerazione sia presenze negli stadi sia audience tivù - non sono stati sufficienti. Quindi il ritorno all'antico. In una delle partite di Santo Stefano, Inter-Napoli, si verificarono tra l'altro gli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di un ultrà nerazzurro. Ma questa è un'altra storia.