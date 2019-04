Il match di Champions League 2019 tra Ajax e Juventus in diretta

Si parte da Amsterdam, dove i bianconeri di Massimiliano Allegri scendono in campo alle 21 contro i ragazzini terribili di Erik ten Hag, capaci di far fuori i campioni in carica del Real Madrid negli ottavi di finale.

RONALDO TITOLARE, CHIELLINI E CAN NON CONVOCATI

Il tecnico toscano ritrova Cristiano Ronaldo, assente dall'infortunio in Nazionale dello scorso 25 mazo che aveva tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi juventini. Ma se Allegri può sorridere per quello che ha tutta l'aria di essere un recupero lampo, non può stare altrettanto sereno per le defezioni di Emre Can e, soprattutto, di Giorgio Chiellini, sostituito al centro della difesa da Daniele Rugani dopo i problemi al polpaccio accusati nella seduta di allenamento dell'8 aprile.

BERNARDESCHI PREFERITO A DYBALA

Complici le assenze del capitano e del centrocampista tedesco, scelte quasi obbligate per il mister campione d'Italia, che in difesa dovebbe preferire Cancelo a De Sciglio («non possiamo permetterci una gara speculativa», è stato il mantra del livornese alla vigilia) e Bentancur a Khedira , anche se a centrocampo il balottaggio pare essere più aperto. Davanti, a far compagnia al ritrovato Cristiano e all'inamovibile Mario Mandzukić dovrebbe rivedersi dal primo miniuto Federico Bernardeschi, autentico protagonista della clamorosa rimonta con l'Atlético Madrid. Solo panchina, dunque, per Paulo Dybala, asso nella manica che l'allenatore bianconero intende giorcarsi a partita in corso con l'uomo più in forma della Juventus, Moise Kean, e, forse, col recuperato Douglas Costa.