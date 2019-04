Le date e gli orari del Gp di Cina di F1 2019

Terzo appuntamento col Mondiale di Formula 1, che approda in Cina per il Gran Premio di Shanghai. Sarà il millesimo nella storia del Circus. La Ferrari va a caccia del riscatto, dopo la débâcle in Bahrain, con la vittoria sfumata per gli ormai noti problemi di affidabilità riscontrati dalla vettura di Charles Leclerc.

LECLERC UNA MINACCIA CONCRETA PER VETTEL

Un tracciato, quello di Shanghai, che sembra essere alla portata della scuderia di Maranello, nonostante Sebastian Vettel preveda «una Mercedes più vicina» di quella vista sul circuito nel deserto di Sakhir. Frecce d'argento che, appurata la superiorità tecnica attuale della Rossa, puntano a guadagnare il più possibile dal previsto antagonismo tra i piloti di Maranello: «Ci sono delle somiglianze, Sebastian è un quattro volte campione del mondo, così come due volte lo era Nando», ha graffiato il campione del mondo Lewis Hamilton rispondendo a una domanda sul fatto che la situazione di Vettel e Leclerc possa essere paragonata a quella tra lo stesso inglese e Fernando Alonso nel 2007, ai tempi in cui correvano per la McLaren. «Ma questo non so se mi darà dei vantaggi, so invece che dovrò lottare contro entrambi perché sono tutti e due molto veloci».

IL TEDESCO OSTENTA OTTIMISMO

Dal canto suo, Vettel si è detto fiducioso in vista della gara facendo riferimento ai colori benaugurali tipici della Cina, che si possono ritrovare anche sulla sua SF90: «Credo che abbiamo una buona macchina, qui il rosso e il giallo portano fortuna: speriamo allora di vedere molto rosso e giallo domenica». Leclerc ha raccontato dell'atmosfera che c'è in squadra e dell'avvicinamento al Gran Premio: «Non abbiamo aspettative particolari per questa gara: dopo le qualifiche poi avremo le idee ancora più chiare. Quello che posso dire di sicuroè che il clima nel team qui in Cina è molto buono perché ci portiamo dietro quanto abbiamo fatto in Bahrain».

Sky Sport trasmette in diretta e in esclusiva la gara, su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Qui tutti gli appuntamenti, la guida tivù e gli orari del fine settimana. Prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta streaming anche su SkyGo.

VENERDÌ 12 APRILE:

04.00-05.30 Prove libere 1

08.00-09.30 Prove libere 2

SABATO 13 APRILE:

05.00-06.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

DOMENICA 14 APRI

08.10 Gara