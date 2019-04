Le date e gli orari del Gp di Austin 2019 di MotoGp

I piloti faranno tappa in Texas, precisamente nel circuito delle Americhe, forse il preferito di Marc Marquez. Il pilota spagnolo è soprannominato “Capitan America” per via dei suoi numeri incredibili sul circuito statunitense: ha conquistato sei vittorie dalla pole, in tre casi conducendo dall’inizio alla fine ed in cinque casi con l’aggiunta del giro più veloce in gara. Chi riuscirà a interrompere il dominio del pilota della Honda?

DOVIZIOSO E ROSSI A CACCIA DELL'IMPRESA

I candidati sono sempre gli stessi, Andrea Dovizioso in testa e magari anche un reattivo Valentino Rossi, ma contro il campione del mondo della Honda entrambi dovranno avere anche un po' di fortuna. Lo spagnolo sul circuito texano ad Austin ha sempre fornito prestazioni spaziali, tanto da meritarsi anche una gita al vicino Space center di Houston, insieme col compagno di squadra Jorge Lorenzo, e al ritorno è sembrato ancora più deciso e fiducioso del solito, se mai ce ne fosse bisogno. «Questo è un gran circuito per me, anche se ogni anno è diverso», ha detto Marquez, «ma è vero che arrivo anche da un periodo ottimo e oltretutto mi sento in forma. La spalla va bene, non sarà un problema in gara».

LE SPERANZE DEGLI ITALIANI PER FERMARE MARQUEZ

Il duo Marquez-Honda pare quindi destinato a fare ancora la voce grossa come in Argentina, ma proprio dalle sensazioni avute a Termas de Rio Hondo traggono buoni auspici sia il Dovi, sia Valentino, pur ammettendo che lo spagnolo in ad Austin è quasi 'ingiocabile'. «Marc ha dimostrato di essere il re qui, sarà difficile lottare con lui ma cercheremo comunque di fare il massimo dei punti possibile», ha spiegato il pilota della Ducati. Il forlivese, vittorioso in Qatar, è staccato di soli quattro punti da Marquez in classifica e intende marcarlo stretto anche dove in teoria parte sfavorito. Sorridente e rilassato anche Rossi, che affronta con buone sensazioni la prova su «un circuito difficile, impegnativo e insidioso». «I numeri dicono che Marc qui è imbattibile, perchè vince sempre, ma certo non parti da casa pensando che sia impossibile batterlo», ha continuato il Dottore, «la nostra moto comunque non va niente male e spero di fare bene anche qui».