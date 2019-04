David Moss su come l'Italia sta sdoganando il razzismo

Nel 2010 lei è stato denunciato per violenza sessuale. Un caso archiviato dal giudice perché il fatto non costituiva reato. Sostanzialmente fu un rapporto consensuale.

Fu tremendo. Quando ho letto del movimento #MeToo ho pensato subito alla mia esperienza, che però è completamente diversa dal caso Weinstein. Io non avevo fatto nulla di sbagliato. Da un giorno all’altro mi sono ritrovato accusato di qualcosa mai accaduta. Perché questa ragazza lo sta facendo?, mi chiedevo, perché sta dicendo il falso? Era la sua parola contro la mia. Ovvio che i genitori di quella ragazza e i suoi amici, in buona fede, credevano a lei. Stavo impazzendo.

È stato prosciolto definitivamente quattro anni dopo.

C’è chi cambiò atteggiamento. Persone che non volevano stare in ufficio con me da solo, per esempio. D’altra parte se quella ragazza fosse stata mia figlia, le avrei creduto. Ho una nipote di 18 anni, va al college in California e non vorrei mai che avesse esperienze del genere. L’importante però è essere onesti, non creare situazioni inesistenti.

Per lei le donne italiane hanno un debole. È fidanzato?

Al momento no. Mia madre ha badato a me e mia sorella da sola, so cosa vuol dire crescere due figli dopo aver scelto la persona sbagliata. Lei lavorava come commessa tutto il giorno e da piccolo trascorrevo molto tempo con la zia e la nonna. Sono molto legato a loro, ho entrambe tatuate sul torace, in particolare devo a mia nonna la mia passione per lo sport, anche quello estremo (David fa paracadutismo, ndr), non ce n’era uno di cui non conosceva le regole».

Ha 35 anni: quanto pensa di andare avanti a giocare?

Voglio vincere qualcosa con Brescia. Sono il capitano, l’ambiente è straordinario, i tifosi meravigliosi. Potrei andare avanti fino a 40, non ho mai avuto infortuni gravi. Pratico anche lo yoga che mi aiuta a rilassare i muscoli.

Intanto Cremona, a sorpresa, ha vinto la Coppa Italia.

Adoro Meo Sacchetti come allenatore, e Travis Diener, il capitano. Sono felicissimo per loro, l’anno scorso Brescia è arrivata in finale, ma senza fortuna.

In Serie A ci sono squadre con problemi finanziari: la proprietà di Torino vuole vendere, Siena è sull’orlo di un nuovo fallimento, Cantù è stato appena ceduta dal magnate russo Dmitri Gerasimenko.

È una situazione strana. Due anni fa il mio amico Christian Burns (oggi a Milano, ndr) aveva lasciato Brescia proprio per andare a Cantù. Ma tutti noi sapevamo della situazione che avrebbe trovato (Gerasimenko era indagato in Russia, nel 2016 è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione, ndr). Così lo chiamai e gli dissi: «Ma cosa fai? Sicuro di volerci andare?».