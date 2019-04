Hamilton vince il Gp di Cina davanti a Bottas

LECLERC PENALIZZATO DALLA STRATEGIA

Mentre tutti rientrano a cambiare le gomme, Leclerc resta fuori. Troppo, probabilmente, perché se è vero che per un attimo riesce persino a sorpassare Bottas afferrando un'illusoria seconda piazza, è poi costretto comunque a pagare il conto quando si ferma, in ritardo rispetto agli altri, e torna in pista quinto, dietro Verstappen, lontanissimo da Vettel, non perché ci sia questa enorme differenza tra i due piloti ma perché la differenza, finora, l'hanno creata le strategie di squadra che al giovane pilota monegasco cominciano a stare strette.

FERRARI, SERVE UN CAMBIO DI MARCIA A BAKU

Come sta stretto alla Ferrari il ruolo da comprimario interpretato in questo inizio stagione, tra dimostrazioni di netta supremazia da parte della Mercedes (in Australia e in misura leggermente minore in Cina) e clamorosi problemi di affidabilità (in Bahrain, dove per le rosse c'era aria di doppietta e invece Leclerc si è trovato a dover difendere coi denti una terza posizione salvata dalla safety car). A Baku, il 28 aprile, la musica dovrà necessariamente cambiare.