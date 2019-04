Il Giro d'Italia 2020 partirà da Budapest

Sarà Budapest la città che ospiterà il via del Giro d'Italia edizione 2020. La corsa rosa tonerà dunque, dopo un solo anno, a percorrere i suoi primi chilometri sul suolo straniero. L’ufficialità è arrivata proprio nella capitale ungherese, presso l’Istituto italiano di cultura, alla presenza del Commissario governativo per l’Ungheria attiva, Máriusz Révész, del vice sindaco di Budapest, Alexandra Szalay-Bobrovniczky, del ministro dello Sport, Tünde Szabó, del ministro agli Affari Esteri, Tamás Menczer, dell’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.

LE PRIME TRE TAPPE IN UNGHERIA

La partenza sarà proprio a Budapest, preludio per altre due tappe che si svilupperanno sul territorio ungherese. I dettagli del percorso saranno svelati in una conferenza stampa dedicata che si terrà nei prossimi mesi. In passato, il Giro è partito dall’estero per 13 volte, di cui l’ultima nel 2018 (in Israele, a Gerusalemme). Quest’anno partirà invece da Bologna, sabato 11 maggio.

DA SAN MARINO A ISRAELE, I PRECEDENTI

Queste le precedenti edizioni partite dell'estero: 1965, da San Marino; 1966, da Montecarlo; 1973, da Verviers (Belgio); 1974, da Città del Vaticano; 1996, da Atene (Grecia); 1998, da Nizza (Francia); 2002, da Groningen (Olanda); 2006, da Seraing (Belgio), 2010, da Amsterdam (Olanda); 2012, da Herning (Danimarca); 2014, da Belfast (Irlanda del Nord); 2016, da Apeldoorn (Olanda); 2018,da Gerusalemme (Israele).