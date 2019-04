L'Ajax ha eliminato la Juventus dalla Champions League

OLANDESI PADRONI DEL CAMPO NELLA RIPRESA

Massimiliano Allegri si è concesso una sola variazione sulla formazione iniziale rispetto alle indiscrezioni circolate alla vigilia: in campo De Sciglio al posto di Cancelo. Tutto confermato invece per Ten Hag, che però perde subito Mazraoui per una distorsione alla caviglia: dentro Sinkgraven. La Juve inizia bene, ma non punta con convinzione la porta. Dybala, al posto dell'infortunato Mandzukic, ci prova dalla distanza, Onana è bravo a neutralizzare. Bianconeri avanti con il solito colpo di testa di Ronaldo: De Ligt lo perde su corner e viene punito al 28'. Ma l'Ajax non molla e appena sei minuti dopo trova il pareggiio: Ziyech calcia dal limite, la conclusione si trasforma in un assist per Van de Beek che trafigge Szczesny. Nella ripresa Kean subentra a Dybala, ma la Juventus non riesce a impostare la propria manovra. L'Ajax diventa padrone del campo e si impone sul piano del ritmo e della posizione. Szczesny fa due miracoli: il primo con la mano sinistra su incursione di Ziyech, poi cinque minuti dopo su un tiro a giro di Van de Beek, diretto sotto la traversa. La Juve non esprime altro che un tiro di Kean dal limite che finisce sul fondo, i Lancieri dominano. Pjanic compie un terzo salvataggio intercettando una palla diretta a Ziyech liberissimo in area, poi arriva il colpo del ko: De Ligt su corner anticipa Alex Sandro e Rugani e segna la rete dell'1-2. Sul finale ancora un'occasione per Neres, poi le proteste bianconere per un rigore non concesso all'ultimo minuto di gioco, ma per la Var non c'erano gli estremi. Olandesi meritatamente in semifinale e la Champions League si conferma stregata per i bianconeri.