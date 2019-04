La diretta del ritorno di Champions League tra Juventus e Ajax

Tra bianconeri e olandesi si riparte dal pareggio per 1-1 del match di andata siglato da Cristiano Ronaldo e David Neres. Per passare il turno la squadra allenata da Massimiliano Allegri deve vincere o pareggiare per 0-0. Con l'1-1 si va ai supplementari. Con un pareggio con più gol o una vittoria dell'Ajax la Juventus sarebbe eliminata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-AJAX

La Juventus deve fare a meno dell'attaccante croato Mario Mandzukic, infortunato. Al suo posto, ha detto Allegri in conferenza stampa, «potrebbe esserci [Moise] Kean dal primo minuto o [Paulo] Dybala, o anche nessuno dei due. Ma l'assenza di Mandzukic non sconvolge i piani: ancor prima che venisse fuori il suo problema al ginocchio, c'erano molte probabilità che non partisse titolare». Pretattica a parte, le ultime indicazioni parlano di un Dybala in netto vantaggio per scendere in campo dall'inizio. In difesa, al posto dell'altro infortunato Giorgio Chiellini, c'è Daniele Rugani, reduce da un'ottima partita ad Amsterdam. In dubbio a centrocampo la presenza di Emre Can.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi

AJAX (4-2-1-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schöne, De Jong; Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

ARBITRO: Turpin (Francia)

DOVE VEDERE JUVENTUS-AJAX IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Juventus e Ajax è trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per gli abbonati, c'è la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now TV. Su quest'ultima, anche chi non è abbonato a Sky può vedere la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.