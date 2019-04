LAJOVIC HA ELIMINATO A SOPRESA MEDVEDED

L'altro finalista, Dusan Lajovic, numero 48 Atp, ha eliminato a sorpresa il russo Danil Medveded in due set col punteggio di 7-5 6-1, in un'ora e 35 minuti di gioco. Per Lajovic, protagonista di una settimana da incorniciare (non ha ancora perso un set), si tratta della prima finale in carriera, per giunta in un Masters 1000. «Non mi rendo conto ancora di quello che sono riuscito a fare ma sono davvero contento», ha commentato a caldo il 23enne di Belgrado.