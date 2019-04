Antidoti semiseri al dominio della Juventus campione d'Italia

2. ESPORTARE IL MODELLO NBA BASATO SUL SALARY CAP

Mentre in Europa torna ad aleggiare lo spettro di una Superlega continentale che potrebbe ridurre i tornei nazionali a una misera finestra infrasettimanale, i più visionari potranno continuare a sognare un sovvertimento dell'ordine precostituito attraverso l'utopistica scopiazzatura del tanto celebrato modello americano. Niente più corazzate sempre più ricche e club destinati ad arrancare nelle retrovie un anno sì e l'altro pure. Per appiattare i valori, secondo questa scuola di pensiero, si dovrebbe cominciare dall'introduzione del salary cap e del freno al meccanismo per il quale i giganteschi introiti che fluiscono nelle casse juventine possono essere reinvestiti massicciamente sul mercato per mettere a segno altri colpi in stile Ronaldo.

3. CHIUDERE PER SEMPRE I BATTENTI ALLO STADIUM

E se l'effetto Cr7 è stato una mano santa per i conti di una società che punta espressamente ad ampliare il proprio modello di business fuori dall'Europa, non va dimenticato come l'Allianz Stadium sia stato il vero volano della ricostruzione bianconera. Un impianto all'avanguardia e, in Italia, a suo modo rivoluzionario, che, a otto anni dall'inaugurazione, nessun'altra big della nostra Serie A è riuscita a emulare. Una miniera d'oro per i ricavi del club di Andrea Agnelli, specialmente in considerazione degli innumerevoli sold out delle prime stagioni, ma pure una sorta di talismano. Da quando esiste lo Stadium, infatti, tutti gli scudetti sono stati appannaggio dei bianconeri. E se bastasse costringere Chiellini e compagni a giocare al Grande Torino dei cugini granata?