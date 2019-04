Le Atp Finals sono state assegnate a Torino dal 2021 al 2025

APPENDINO E CHIAMPARINO ESULTANO

«Torino is in»: è il tweet della sindaca, Chiara Appendino, sull'assegnazione al capoluogo piemontese. «La chiave del successo di Torino risiede nella qualità di una proposta eccellente, innovativa», sottolinea, «dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura è stato assicurato dal sostegno, impegno e capacità di 'fare squadra' delle istituzioni locali, del governo, dell'Istituto per il Credito Sportivo, imprese del nostro territorio». Poi in un video su Facebook ha commentato: «Sono emozionata: è un sogno su cui abbiamo lavorato e che oggi è diventato realtà». Anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino non ha nascosto la sua gioia: «La conquista delle Atp finals a Torino rappresenta un risultato importante per la città e per il Piemonte, frutto di un lavoro di squadra guidato con determinazione dalla sindaca, al quale abbiamo partecipato e parteciperemo con tutto l'impegno necessario». Poi ha aggiunto non senza una piccola vena polemica: «Val la pena sottolineare che fra gli elementi che hanno significativamente concorso alla vittoria vi è la disponibilità di impianti sportivi di prim'ordine, tra cui alcuni frutto della eredità delle, per qualcuno tanto vituperate, Olimpiadi del 2006».