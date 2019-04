Il calcio e quella deriva fascista di tifosi e giocatori

Il calciatore britannico è in buona compagnia. Nel marzo 2013 il centrocampista greco Giorgos Katidis, allora ventenne, dell’Aek Atene, festeggiò il gol vittoria contro il Veria con un saluto romano in mezzo al campo. Il gesto gli costò la radiazione dalla nazionale greca e la sospensione dal club di appartenenza, oltre che l’aggressione da parte dei tifosi dell’Aek, di sinistra. Katidis proseguì la propria carriera sbarcando quella stessa estate in Italia, al Novara, dichiarandosi incolpevole: «So che suona come una scusa, ma onestamente non conoscevo Adolf Hitler, volevo solo fare alzare il pubblico».